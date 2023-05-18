吉安鄉光華2街上，有3匹馬結伴在馬路奔跑，員警到場指揮交通。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真）

傻眼！昨天清晨在花蓮吉安鄉光華2街上，有3匹馬結伴在大馬路奔跑，讓路上駕駛都看傻，還以為是「古裝大戲」在街道上開拍，沒料到馬匹狂奔，駕駛人紛紛走避，警方到場指揮交通，找到飼主，是從一家民宿業者偷跑出來「逛大街」，已對飼主告發！

吉安分局光華派出所長高郡偉說明，5月17日上午6時許，獲報在吉安鄉光華2街有3匹馬在路上奔跑，員警立即前往交通管制，循線聯繫飼主將馬匹帶回，並依據道路交通管理處罰條例第84條取締告發，呼籲民眾飼養動物應善盡管理責任，以免衍生交通事故。

一早要出門接送小孩上課的王姓家長直呼「超誇張」，3匹馬馬路狂奔，還好時間還早，光華街上人車不多；黃姓鄉民也說，看到馬在街上跑，確實愣住了，回過神以為是有電視台出外景拍戲，沒想到馬匹狂奔不受控！！

據了解，3匹馬來自附近、知卡宣大道上一將民宿所飼養，據轉述，警方找到飼主說法稱，在照顧管理時，不小心讓馬糾眾跑出來「逛大街」。所幸未釀成意外，警方告發，也告誡飼主負起照顧之責。