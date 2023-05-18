嚴正嵐去年5月宣布結婚生子，今（18）日參加華視、公視台語台最新戲劇《我的意外室友》開鏡儀式，這是她產後第一部戲劇演出，和姚純耀演一對無殼蝸牛情侶，和房東楊麗音是室友。進劇組2周，嚴正嵐原本擔心兒子有分離焦慮，到至今兒子沒令他擔心，「前陣子出外景5天，回家後兒子就有點認不出我，這5天他滿開心，好像都沒有想我。」反而是她比較放不下兒子，想兒子時會看照片，「我手機桌布也是兒子，沒有先生。」

故事圍繞買房話題，嚴正嵐說婚後雖然住夫家，但有和哥哥一起買房給媽媽，還是得背房貸，「頭期款哥哥出比較多，房貸還是微重。」她今年過年才搬進夫家的透天厝，和婆婆雖住同一棟但分層生活，還是能保有空間，「因為廚房是一起的，還是會一起吃飯，婆婆對吃很注重，食物來源都要有機的，要有產地認證，所以煮飯就交給婆婆。」

但貼心的婆婆每回煮完飯都會主動到客廳吃，把餐桌留給他們，「她都會說要看政論節目，但我知道她想要留空間給我們，我希望她跟我們一起，畢竟餵兒子還是要有幫手。」嚴正嵐讚婆婆是神隊友，除了會幫忙顧小孩，婆婆是大學中文系教授，很常跟年輕人交流，就算兩人對育兒意見不同也能夠討論，她笑說：「可能現在是蜜月期，以後會怎樣也不知道。」

楊麗音（左起）、嚴正嵐、姚純耀（右）今參加開鏡儀式。（華視提供）

這回她和楊麗音三度合作，戲裡要和前輩吵架、爭鋒相對，嚴正嵐自招吵架戰力超弱，「我曾沒有大吼、摔東西，頂多很嚴肅講話，或躲在背窩哭。」唯獨面對老公嚴正嵐會直接生氣，而且會被老公一句話惹怒，「我在家裡打掃得很辛苦，但我先生卻覺得跟打掃前一樣。」但即使對老公生氣，嚴正嵐還是不走暴怒路線，「我罵他都很好笑，生氣還是只會嚴肅講話，或打她肩膀。」