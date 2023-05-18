據統計，元大台灣50正2 ETF投資人數在4月底重返萬人，雖仍不及高股息ETF，但其長期成長潛力已逐漸被市場投資人關注，自4月26日以來台股反彈4.7％，元大台灣50正2累計漲幅逼近1成，表現更為搶眼。

法人指出，00631L為槓桿ETF，提供0050「每日漲跌幅」的兩倍績效，具有長期複利效果加持，在行情趨勢明確，例如波段上漲或下跌時，00631L可能漲會比0050的兩倍多，跌也會比0050的兩倍少。

以2020年、2021年台股大多頭為例，00631L漲幅就高於0050兩倍以上；而2022年台股大跌，00631L跌幅36％，也不到0050下跌21％的兩倍，具有投資人免轉倉、免補保證金優勢，適合看好台股波段行情的積極型投資人操作。

同時，00631L持有台指期，在到期前會轉倉到次近月期貨，這樣的設計加上台股除權息特性，還有一個「隱藏版」優勢。台指期因反映除權息，多有顯著的逆價差，因此轉倉可以獲取收益，統計若於近月台指期最後交易日前一日進行轉倉至次近月，近三年約每年可賺取近千點價差，近十年更有九年明顯高於加權指數除息點數。

ETF老手更指出，在個股操作之外，槓桿型ETF也是一個很好的短線操作標的，因為其走勢與大盤一致，且能放大波動，看錯方向也難有跌停賣不掉的情形；若能搭上市場波段行情，也相對0050更具資金運用效率優勢。

若拉長時間點來看，近五年00631L縱然經歷2020年、2022年大跌，報酬率226％，依然大幅超過0050的76％，整體方向跟隨台股長期趨勢向上，並有擴大報酬效果。