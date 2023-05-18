「不動產借貸媒合平台im.B」案，至少上千人受害，吸金達50億元；國民黨北市議員張斯綱今（18日）踢爆im.B宜蘭大本營是立委陳歐珀競選處，要他說清楚與亞太國際地產、宏盛資產管理顧問公司的關係，若有接受詐騙集團贊助，應道歉、退選。陳歐珀回應，完全不知情，願意捐出當時應繳租金作為對詐欺受害人的補償。

im.B宜蘭羅東大本營遭踢爆為立法委員陳歐珀日前競選辦公室，現為宏盛資產管理顧問有限公司。（吳佩蓉攝）

張斯綱說，im.B案爆發後，陸續被揭露民進黨許多高層與負責人合影，甚至參加旗下公司的春酒，如果要硬說不熟識，那也太牽強了！還被踢爆立委陳歐珀im.B宜蘭羅東大本營，竟是他競選後援會與辦公室，經追查發現位置在羅東鎮公正路455號。

他進一步指出，該址在2022年時是「宏盛資產管理顧問有限公司」的辦公室，其負責人潘志亮就是im.B案中的財務主管，已遭羈押；2021年時是立法委員陳歐珀的「溪南服務處」，再更早的2017年則是「亞太國際地產」的辦公室。

張表示，亞太國際地產與台灣搜房，在2014年至2018年間，對外打著英國房地產專家名號招攬投資，被發現是假投資、真吸金，上百人受害，於2020年遭檢方起訴，與im.B案手法如出一轍。張籲陳歐珀出面說清楚，和亞太與宏盛資產有何關係，服務處是否由詐騙集團提供無償使用，若屬實，陳應立刻道歉、退選。

陳歐珀回應，認識的一直都是「曾國緯」，只知他從事房地產事業，不知他有做im.B債權媒合詐騙，更不知他是「早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒」。2020年因選舉，有支持者成立羅東後援會，遂經營物業管理的陳姓友人表示支持，可提供公正路455號供後援會使用。

他指出，過程中對口都是陳先生，亦為長期支持者，故拒絕收取租金費用，對於該房產置於何人名下，陳先生是否有向屋主付費等皆不知情。競選結束後，後援會解散，隨即將羅東服務處搬回原址，並未從中獲取其他利益；對於「收取詐騙集團利益」，再次強調完全不知情，也從未知悉曾國緯有從事imb債權媒合。

陳歐珀表示，在不知情的情況下，競選期間不慎接受這樣的贊助感到愧歉，願意捐出當時應繳的租金作為對詐欺受害人的補償。呼籲檢調深入追查、勿枉勿縱。且對於無端受牽連表示無奈與遺憾，希望有心人士不必再無端指控，讓檢調儘速查明，盼紛擾到此為止。