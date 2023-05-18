台中市外埔區與后里區交界的溪底農路狹小崎嶇，遇雨易泥濘，造成農民進出困難。立法院副院長蔡其昌18日邀集相關單位會勘，成功爭取700萬元工程經費，盼改善農路狹小、危險等狀況，讓鄉親有安全、平坦農路使用。

蔡其昌表示，后里、外埔農民前來陳情指出，溪底農路長久失修、崎嶇不平、道路狹小等狀況，導致農民及農機具出入不易、產生危險。他特地前來會勘爭取農路改善，感謝農委會水土保持局同意補助700萬元進行整修，未來讓溪底農路能夠獲得改善，提升農民工作時的安全性與便利性。

蔡其昌說，除了溪底農路案外，先前在立法院也向農委會爭取增加預算，協助全台各地許多農路、水路的改建，希望未來能一次性解決問題。

市議員施志昌說，外埔忘憂谷、后里溪底地區是最好的農田區域，農民農作時都必須仰賴農路進出，而這幾年也陸續透過副院長蔡其昌向中央水保局爭取經費，一段一段整建改善，今天再度來到溪底會勘預計改善2-3條農路，希望讓農民的農機具能夠更方便進出，提升農民的生產與收成產量。

農委會水保局台中分局副分局長王志雄表示，工程經費概估700 萬元整，施工項目為農路，除路面鋪設PC 外，其旁邊也應加設PC 駁坎，期待本工程完成後，讓后里區溪底路此農路不再泥濘，讓附近農民及民眾有一便利的平順農路通行。