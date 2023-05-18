味全龍14日作客新莊與富邦悍將交手，郭天信在4局上打擊中喊暫停引發後續清空板凳，進而形成4位投手因觸身球遭勒令退場，這次風波也在網路上引發熱議，之後不少人湧入郭天信社群媒體，出現一些非理性慢麻，甚至用私人訊息以待污辱性字眼人身攻擊，他的經紀公司代為發聲明，希望有寫出這些類似流言的球迷在21日自行刪除並致歉，否則將進一步採取法律行動。

以下是經紀公司代表郭天信選手發表聲明如下：

針對5月14日味全龍與富邦悍將的比賽，天信在打擊時向主審請求暫停獲得同意，引發對方投手肯特不滿，要求天信回到打擊區，導致兩隊板凳淨空事件，天信對自己在事件當下丟球棒的行為，及之後在個人社群平台上有帶情緒性的發言，認為做了不好的示範，天信誠心向外界致歉，自己也深自檢討，未來會自我要求行為與表現要更加成熟，減少情緒性的反應。

感謝近日各方給予天信的指教，只要是理性客觀的意見或評論，天信都虛心接受，並深自檢討改進，但在網路上有許多留言，流於非理性謾罵，甚至用私人訊息以帶污辱性字眼人身攻擊，已對天信及其家人造成嚴重困擾，請有類似留言的球迷，在5月21日前自行刪除貼文並致歉，若未刪文道歉，本公司也將進一步採取法律行動，希望還給球迷一個理性看球討論的空間。