英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）雖然已經脫離王室，但一舉一動仍是媒體關注的焦點，兩人16日出席紐約市一場慈善活動後遭到狗仔隊追逐，事後他們的發言人指稱，當時哈利與梅根被追逐超過2小時，過程中差點釀成汽車追撞意外，讓人不禁聯想到當年黛安娜王妃正是在狗仔飛車追逐下車禍喪命。不過紐約警方卻說，整起事件沒他們說的那麼戲劇化。

The Sussex-Ragland Family is stunning tonight! Check out Prince Harry, Meghan, and Mama Doria. 🫶✨#CongratulationsMeghan pic.twitter.com/Kf5rRDSXGz — ✨Amelie 🕰️✨ (@TheLakesDuchess) May 16, 2023

據《紐約郵報》報導，哈利與梅根的發言人指出，「這場不懈追逐持續超過2小時，險些釀成多起碰撞，危及路上的其他駕駛、行人和兩名紐約員警」；紐約市長亞當斯（Eric Adams）也譴責狗仔隊的行為「魯莽且不負責任」。

不過根據紐約市警方的描述，哈利與梅根確實遭到許多攝影師跟拍，導致車隊的移動相當困難，但警方並未接獲任何撞車通報，整個追逐過程也「絕對不到2個小時」。另外也有警方內的消息人士說，一度有車輛駛上人行道，但「全程沒有任何一刻發生高速追逐」。

報導引述消息人士還原當天的情況，哈利王子與梅根、丈母娘拉格蘭（Doria Ragland）的私人座車夾在保鑣及紐約警方之間，在紐約市區兜了大約1小時的圈子，試圖甩掉狗仔。途中兩人一度改搭計程車，卻還是沒躲過狗仔的跟蹤，只好讓司機載他們到離住處不遠的警局，再從那裡回家。

Prince Harry and Meghan were pursued in their car by paparazzi in New York. With the help of police, they were able to switch to a taxi.



That cab driver told reporters the couple seemed "nervous" but that the danger involved has been "exaggerated".https://t.co/wwwLrKn6ER pic.twitter.com/pW4tCOv30E — Sky News (@SkyNews) May 17, 2023

小黃司機桑尼（Sukcharn “Sonny” Singh）說，當時他載著哈利與梅根，被垃圾車擋住了去路，周圍有6個狗仔包圍他的車子，「我不覺得危險，不像電影裡的飛車追逐。他們（哈利夫婦）相當緊張，畢竟被媒體追逐了一整天」，但整件事的危險程度「被誇大了」。

白金漢宮及威廉王子、凱特王妃的發言人都拒絕就此事發表評論。