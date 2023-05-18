最近剛以《玩命關頭X》出現在銀光幕上的約翰希那也將會在7月大片《芭比》演出一角，當時話題甫出引發很多討論，最近他上節目談到在《玩命關頭X》裡有很多動作戲他還是自己親自上陣，沒用替身，這點他自己驕傲的表示：「我還做得到！我還做得到」。

而以摔角選手出身的約翰希那會在《芭比》的世界裡以哪個角色現身，最後他自己給了答案：「男美人魚」。他自曝，當時他在片場巧遇正在拍攝《芭比》的瑪格羅比，他上前打招呼並自薦：「你們要我做什麼我都沒意見，因為我覺得這部電影超讚，結果沒想到他們問我要不要演男美人魚，我當然是一口答應！」

約翰希那也補充，他覺得《玩命關頭》跟《芭比》有很多共同點，兩部電影都有驚人、優秀的卡司參與演出。《芭比》改編自全球最暢銷的玩具芭比，由奧斯卡得獎導演葛瑞塔葛薇執導，截至目前為止都沒有釋出詳細的電影簡介以及內容，被譽為今夏最期待的電影之一。