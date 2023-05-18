台南市府交通局上週剛宣佈將於6月底優先針對舊城區完成15處行人專用時相路口改善，相關工作如火如荼進行中，為了解改善狀況與工作進度，市長黃偉哲親自至成功路與忠義路口視察，以嚴肅態度聽取交通局、警察局對於本市行人穿越路口改善作為，並嚴厲要求工務單位爾後進行新闢道路或者既有道路更新時，應全面以人本交通進行設計與改善，以保障行人通行安全。

黃偉哲表示，事故發生後引起全體國民高度關注行人安全議題，來自四面八方的改善建議或者批判聲浪市府都會虛心接納，對於維護民眾基本的步行安全更是責無旁貸，只要能改善行人安全的方法市府各單位都會繃緊神經努力達成，亡羊補牢不要讓憾事再發生。

黃偉哲嚴厲要求工務單位爾後進行新闢道路或者既有道路更新時，應全面以人本交通進行設計與改善，以保障行人通行安全。(戴志揚翻攝)

嚴厲要求工務單位爾後進行新闢道路或者既有道路更新時，應全面以人本交通進行設計與改善，以保障行人通行安全。(戴志揚翻攝)

經道安會報工程與執法小組現勘評估後，成功忠義路口將盡速設置行人專用時相，預計於5月26日前補足行人號誌設施及對角行人穿越標線後即可啟用，另警察局亦列為取締車輛未禮讓行人重要路口持續加強執法，後續將由工程單位進行該路口退縮行穿線及增設庇護島設計評估，進一步以工程手段提升行人友善空間。

交通局王銘德局長表示，市長除重視成功忠義路口改善作為外，亦要求交通局及相關局處應全面盤點並提出整體人行環境改善計畫。在短期改善措施上，將優先加速推動行人專用時相設置，目前已優先盤點舊城區15處路口，其中6處可於本周五前完成，其餘9處也將於6月底前陸續完成。另也已優先盤點全市其他行政區鄰近學校周邊30-40處適合設置路口，將於8月底開學前先完成設置20處，年底前全數完成。

至於中長期將從三方面推動改善措施，首先將持續盤點全市重要路口行人通行情形，利用行人專用時相或行人綠燈早開提升行人穿越路口保護，並以年底前再完成100處路口為目標。第二為針對重要路口及利用道路新設、擴建、整平工程時納入行穿線退縮及行人庇護島等人本設計原則，預計年底前可再增設10處行穿線退縮或行人庇護島的改善。

最後在友善校園環境部分，目前已完成19所校園周邊通學步道，16所學校辦理施工中，今年已再向營建署提出申請22所學校，總經費約3.53億元，並仍持續蒐集彙整新提案。黃偉哲在視察結束時除指示各單位對於各界建議妥為評估及積極進行盤點工作外，並裁示上述短中長期改善計畫均應納入每月召開的道安會報列管及掌握辦理進度，以確認各項改善作為均能落實。

王銘德指出，市長一直非常支持包括道路號誌、標誌、標線等交通工程設施預算經費的編列，更自今年起將行人專用號誌設置經費從每年1,000萬元增加為4,000萬元，每年可增設路口數也從20處增為80處，並以114年底全市設有行人號誌路口數達1,530處為目標，後續在加速普及行人專用號誌的推動過程中，交通局亦將同時評估因地制宜設置行人專用時相或行人綠燈早開，讓車輛與行人在路口可能產生的衝突減到最低，以確保行人安全通過路口。