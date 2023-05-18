高效能輕巧固態硬碟P845-M30搭載112層高品質3D NAND快閃記憶體，採Page Mapping技術降低區塊抹寫頻率，延長工業用儲存解決方案壽命問題，並有效提高隨機存取速度，產品容量範圍為256GB至1TB且長度僅為30mm。此外，PCIe Gen4介面具高速傳輸及耗能降低表現，實現不占空間，亦可快速提升裝置效能最佳解決方案，同時滿足工業電腦小體積、大容量設計需求。

為符合工業應用領域特性，全新推出的高效能輕巧固態硬碟P845-M30可在零下-40度C至高溫85度C的寬溫範圍下正常運作，並採用十銓多項獨家技術，包括專利散熱解決方案，如超薄型石墨烯散熱片；獨家溫控調頻技術，不僅可延長因高溫造成產品速度降低時間，確保產品穩定性；底部填充(Underfill)及敷形塗料(Conformal Coating)，有效強化產品耐用性及可靠性，適合強固型需求之嚴苛應用環境，並將SSD的安全性及穩定性推升到更高的保障。