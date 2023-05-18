台東馬偕胃腸肝膽科醫師吳佳憲。（蔡旻妤攝）

台東縣鹿野鄉彭先生多年來飽受膽管結石及膽管炎之苦，曾二度至台大接受肝切除手術，因膽管阻塞反覆進出醫院。台東馬偕醫院近年引進超音波內視鏡，在胃與左肝內膽管間置入支架，彭先生說，1年多來膽管炎不再復發，感謝醫師吳佳憲成為他生命中的貴人，也大幅改善生活品質。

胃腸肝膽科醫師吳佳憲說，腹部超音波檢查常因腸氣遮蔽，無法清楚觀察位於胰臟和膽管的潛在病灶，內視鏡超音波，將超音波探頭安置在內視鏡前端，超音波探頭與受檢部位距離縮短，解像力高且不受腸氣干擾，可針對傳統超音波不易檢查的膽管、胰臟檢查。

台東馬偕近年將此技術引進，目前可進行細針抽吸採樣小於2公分胰臟腫瘤的診斷、膽胰疾病的引流術，更以此技術完成台東第1例的胃腸吻合術及經肝胃吻合瘻管金屬支架置入術等高難度微創手術，早期診斷大大提高胰臟癌的存活率，及其他膽胰疾病的生活品質。

此外，8成以上的胰臟癌，確診時已錯失治療先機，無法手術切除，因此早期發現及治療相當重要。「內視鏡超音波」，在小於2公分胰臟腫瘤的診斷準確度高於傳統的電腦斷層和磁振造影，此外，內視鏡超音波還可導引細針穿刺進行胰臟腫瘤切片檢查，準確度可高達9成以上。

台東馬偕說明，相較於傳統檢查和治療方法，超音波內視鏡檢查具有更高的準確度、較小的創傷和更快的恢復速度。「內視鏡超音波導引膽管引流術」透過微創免開刀無傷口的方式處理膽道阻塞，使病人不需要開刀，且術後也不需要隨時揹著膽汁引流袋，而影響生活及工作。

馬偕表示，其他應用還包括膽囊引流術以及胃腸吻合術，將原來需要剖腹開刀或體外引流管才可治療的急性膽囊炎與胃出口阻塞等病症，透過微創免開刀無傷口的方式及時處理。