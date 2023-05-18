新北市長侯友宜將代表國民黨參選總統，中廣董事長趙少康認為，2024較能達到「下架民進黨」目標的應該就是侯友宜，他嘉義出身、父親在市場賣豬肉，較少涉入政治議題，這樣背景在南部較討好，也很難讓民進黨戴紅帽子。選舉要看形勢，侯友宜目前形勢較適合，也較有可能贏，只要掌握「南部小輸、中部打平、北部大贏」的原則，最後就可能贏。

趙少康指出，雖然郭台銘未能出線，但第一時間恭賀侯友宜，同時表示會信守承諾，支持侯友宜。比較侯郭兩人，各有優勢劣勢，郭有龐大產業在中國大陸，在選戰激烈關鍵時刻很難不會被綠營抹紅冠上賣台大帽；反觀侯友宜，雖然深藍沒這麼喜歡他，但相對來講可以吸引到中間選民，拓展不同票源。如果藍軍為了勝選捐棄前嫌支持侯，再加上希望兩岸好、不打仗、經濟好的中間選民，侯當選機會很大。

趙少康認為，針對侯友宜出線，紐約時報、華盛頓郵報等外媒認為，國民黨提名走中間路線的侯友宜，希望爭取對北京懷有戒心的選民支持，而侯友宜的省籍對各黨支持者都有吸引力，這是過去國民黨總統人選少見的，讓民進黨難有操作空間。

趙少康直言，侯友宜另一個優勢是新北市的政績，新北市是大票倉，如果侯能夠催出新北的票，加上基隆市、台北市、桃園市藍營執政，展現強烈企圖心，把票數鞏固起來；中部有盧秀燕坐鎮，串聯一氣；最後加上侯友宜跟故鄉嘉義的淵源，把南部的票穩住，只要南部不要輸太多，我對選舉結果是抱持樂觀的。

趙少康強調，過去藍軍不爽馬英九砍軍公教年終慰問金而不去投票，結果讓民進黨當選，綠營一上任馬上把軍公教退休金都給砍了，讓很多藍軍扼腕，「所以選舉不能賭氣，會贏最重要。」民進黨執政失能、失格，舉不出任何一項政績，人民痛苦，寄望於政黨輪替，侯友宜做為國民黨提名人選，必須勇往直前，讓選民願意託付。