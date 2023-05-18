俄羅斯持續入侵烏克蘭，美國實施了一連串經濟制裁，俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）近日坦言，今年第一季能源收入下降超過50%，石油、天然氣收入已降至多年來最低水平，導致財政入不敷出。

根據金融時報報導，七大工業國組織（G7）分別在去年12月和今年2月對俄羅斯石油和精煉石油產品實施價格上限，導致俄羅斯石油的交易價格低於全球基準。

希魯阿諾夫說，因為打折賣能源，今年第一季能源收入下降超過50%。報導指出，俄羅斯轉向非西方國家低價兜售能源，雖然近期價格折扣已縮小，但仍足以對普丁的「金庫」帶來壓力。

俄羅斯財政部數據顯示，俄羅斯今年前4個月的能源收入暴跌至2.2兆盧比（約台幣8100億元），創下疫情大流行開始以來的最低水平，導致今年前4個月出現3.4兆盧布的財政赤字。

俄羅斯今年預算赤字嚴重，希魯阿諾夫則宣稱，這種失衡是暫時的，並承諾會加以改善。