香港有線新聞台1993年開播，是亞洲第一個24小時的新聞頻道，最近旗下3位主播余茵娜、梁思齊和梁家正同天離職，被港媒戲稱「逃亡潮」。新聞部歡送當日，5位女主播齊跳南韓女團BLACKPINK成員Jisoo的SOLO主打歌《FLOWER》，卻傳出惹火高層，只好下架該支影片。

16日不少有線新聞主播透過社群PO與余茵娜、梁思齊和梁家正的同框照，其中陳書君感性地發文：「經歷過許多人來人往，已漸習慣離別，毋需悲傷。願帶著我們的祝福、溫暖和力量，在舞台上繼續大放異彩，覓得幸福與成功。」

同時，陳書君分享歡送會的照片，余茵娜、梁思齊和梁家正手捧花束，開心地接受同事們的祝福，氣氛溫馨又感人。事後，這3位離職主播也在陳書君的貼文下方留言，梁思齊：「書君大哥」、梁家正：「All the best too.」、余茵娜：「I will always miss you, our 靈魂支柱。」不難看出主播們的好感情。

此外，5位女主播在歡送會上大跳Jisoo的SOLO主打歌《FLOWER》，難得展現活潑的一面，影片被傳上網後，引起熱議，但被高層盯上，某主播在IG限時動態PO文指出：「高層不滿，跳舞片要下架了，多謝各位支持。」根據港媒《東網》報導，有線新聞及資訊總監關慧玲向員工發內部信，大意為希望同仁齊心做好新聞工作，不該把新聞台當做嬉笑玩樂的舞台。