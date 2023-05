香港有線新聞台1993年開播,是亞洲第一個24小時的新聞頻道,最近旗下3位主播余茵娜、梁思齊和梁家正同天離職,被港媒戲稱「逃亡潮」。新聞部歡送當日,5位女主播齊跳南韓女團BLACKPINK成員Jisoo的SOLO主打歌《FLOWER》,卻傳出惹火高層,只好下架該支影片。

16日不少有線新聞主播透過社群PO與余茵娜、梁思齊和梁家正的同框照,其中陳書君感性地發文:「經歷過許多人來人往,已漸習慣離別,毋需悲傷。願帶著我們的祝福、溫暖和力量,在舞台上繼續大放異彩,覓得幸福與成功。」

同時,陳書君分享歡送會的照片,余茵娜、梁思齊和梁家正手捧花束,開心地接受同事們的祝福,氣氛溫馨又感人。事後,這3位離職主播也在陳書君的貼文下方留言,梁思齊:「書君大哥」、梁家正:「All the best too.」、余茵娜:「I will always miss you, our 靈魂支柱。」不難看出主播們的好感情。

此外,5位女主播在歡送會上大跳Jisoo的SOLO主打歌《FLOWER》,難得展現活潑的一面,影片被傳上網後,引起熱議,但被高層盯上,某主播在IG限時動態PO文指出:「高層不滿,跳舞片要下架了,多謝各位支持。」根據港媒《東網》報導,有線新聞及資訊總監關慧玲向員工發內部信,大意為希望同仁齊心做好新聞工作,不該把新聞台當做嬉笑玩樂的舞台。