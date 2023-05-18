看好國旅玩法越來越多變帶來的商機，和運租車與iRent共享汽機車攜手高鐵假期共同打造交通串接的旅遊新玩法，即日起至8月31日，獨家推出「購買高鐵套票租TOYOTA bZ4X電動車送五星飯店住宿」的高質感行程；iRent共享汽機車也結合高鐵假期多元取票專案，推出「手機取票iRent租車」的超值方案，提供旅客更彈性的移動方式。

和運租車攜手高鐵假期，推出「野餐趣」自駕遊，主打「高鐵票+租車送五星飯店住宿」兩人同行最低6500元起/人，費用包含台北至左營標準車廂對號座來回高鐵票＋bZ4X電動車租用24小時+五星飯店住宿1晚（含早餐及野餐點心組）的優惠方案。

即日起至8月底，旅客透過高鐵假期購買和運租車台北總站或高雄左營站「TOYOTA bZ4X」電動車24小時套裝方案，就可免費入住高雄義大皇家酒店或台北福華大飯店乙晚。無論是想要體驗純電駕馭，享受五星住宿的享樂旅客；或是想要換種旅遊方式，來趟科技環保、質感時尚之旅的家庭或情侶；還是純粹想要一窺TOYOTA最新電動車技術的科技玩家。高鐵假期與和運租車讓旅客駕馭帥氣的bZ4X純電車馳騁港都、暢遊台北。

iRent共享汽機車也看準現代人更多元、彈性的移動習慣，結合高鐵假期多元通路取票的方案，共同推出「手機取票」超值專案。民眾透過高鐵假期網站購買iRent 6小時或10小時方案，便可靈活租車暢遊全台。台北至左營來回高鐵票+iRent時數，兩人同行最低只要2615元起/人。

此外，iRent服務據點遍布全台，與大眾運輸串聯。高鐵各站四周皆佈有iRent據點，讓旅客可以更輕鬆便利的取還車。同時，iRent提供多元車型，旅客可根據成員與行李數量、行程規劃等搭配不同規格、類型的車款。旅客只要帶上手機，即可隨時出發，iRent共享汽機車24小時服務不間斷，讓民眾的交通安排也可以更彈性。