本月8日，台南市區成功路、忠義路口發生3歲女童與媽媽走斑馬線過馬路，女童不幸遭孕婦駕車撞擊身亡的憾事，台南市政府交通局繼上周六宣布6月底前優先針對舊城區完成15處行人專用時相路口改善，市長黃偉哲今天也要求交通局年底前完成「百大路口安全行動」，改善100處路口。

黃偉哲今天下午親赴成功路與忠義路口視察該路口正在施作的行人專用時相相關作為，並聽取交通局、警察局對於全市行人穿越路口的各項改善作為，他當場要求相關單位務必在今年底前，完成以人本交通進行設計與改善的「百大路口安全行動」，保障行人通行安全。

黃偉哲表示，小女童事故發生後，引起全國民眾高度關注行人安全議題，來自四面八方的改善建議或者批判聲浪，市府都虛心接納，對於維護民眾基本的步行安全更是責無旁貸，只要能改善行人安全的方法，市府各單位都會繃緊神經努力達成，不讓憾事再發生。

黃偉哲指出，經道安會報工程與執法小組現勘評估後，成功忠義路口將盡速設置行人專用時相，預計本月26日前補足行人號誌設施及對角行人穿越標線後，即可啟用。

另，警察局亦列為取締車輛未禮讓行人重要路口持續加強執法，後續將由工程單位進行該路口退縮行穿線及增設庇護島設計評估，進一步以工程手段提升行人友善空間。

他也指示，重點區域優先處理、全域普及逐步推動的二階段原則，研擬快速處理號誌改善、積極評估道路工程、校園環境整體改善等三進程，及要迅速執行成立跨局處解決平台、教育宣導與執法並進，積極爭取中央經費落實工程改善等3大行動。