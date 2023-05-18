嘉義市議員戴寧今天質詢有國小女童媽媽投訴，女兒在安親班疑遭霸凌。（廖素慧攝）

嘉義市議員戴寧今天質詢有國小女童在安親班疑遭霸凌，市長黃敏惠籲各界一齊重視性平。（廖素慧攝）

嘉義市議員戴寧今天質詢指出，有國小女童在安親班為了借平板電腦，竟被同學強迫脫衣褲、嘲笑，老師還不分青紅皂白責罵女童，媽媽事隔3天才在母親節獲知女兒被羞辱，懷疑長期被霸凌，市府卻疏於管理安親班。市長黃敏惠表示，性平教育需要社會各界一起重視及共同營造安心就學的環境。

市府教育處長林立生表示，安親班視同補習班管理，針對此起疑似性平案件，對補習班疏失部分，會查核並糾正該班未依規定通報違失，後續將依據稽查與調查結果做處置，此外，學校接獲通報已依程序展開性平調查。

戴寧質詢指出，本月11日念國小2年級的女童在安親班要借平板電腦，被同校2名女同學叫她脫掉上衣、內褲、還要說「我是乞丐」，安親班老師不問清楚原委，就責罵女童為何脫衣褲？女童深受委屈，卻不敢聲張，直到13日母親節前媽媽才知情，讓這位媽媽母親節好難過。

戴寧更指出，女童被羞辱不僅一次，已屢次發生，市府教育處未做好性平教育，此外，沒有對補習班做好性平教育宣導、稽查，以致補習班未依規定在第一時間通報，有雙重疏失。

林立生表示，市府於2021年11月30日函請各補習班應落實師資管理、防制性騷擾等宣導，若發生性騷擾或不當管教等情事，須在獲知24小時內通報市府教育處及學生就讀學校。

林立生還說，每年都透過補習班主任會議暨公共安全、消防管理研習會議以及兒童課後照顧服務中心公共安全業務研習會議，向補習業者宣導性平、性騷等議題，並要求落實通報。

林立生又說，教育處會同工務、消防等局處稽查補習班公共安全，今年截至5月18日，已稽查45間補習班，已函知各班稽查結果，並限期改善，今年預計稽查120間補習班及4間兒童課後照顧服務中心。

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