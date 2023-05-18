國民黨昨（17）日正是徵召侯友宜參選2024總統大選，有外媒認為，侯出線的原因之一，是他在兩岸議題維持中間路線。對此，前立委郭正亮指出，美國對侯友宜既陌生又有興趣，侯「反台獨、反一國兩制，堅持維護中華民國憲法」的論述，也符合美國的條件，美國人現在急著想見他，想了解他的想法。

美媒《紐約時報》昨報導指出，侯友宜能獲得國民黨徵召的原因之一，是因為他在兩岸議題上維持中間路線，而這較能吸引對大陸有戒心的選民。報導並研判，目前民進黨政府透過加強與美國的關係，對抗大陸的壓力，若侯友宜勝選，兩岸有望重啟官方溝通管道、降低軍事緊張局勢，台灣與華盛頓當局加強往來所遭受的壓力，也不會那麼大。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示， 《紐約時報》在寫這篇報導時，一定會拿侯友宜與前高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘做對比，得出的結論，是侯與大陸沒什麼關係，若是綠營想抹紅他，難度會很高。

郭正亮接著說，侯友宜之前的「反台獨及一國兩制，堅持維護中華民國憲法」論述，與美國的立場一致，美國既不希望台灣與大陸走太近，又不希望台灣與大陸翻臉，導致美國被捲入爭端。此外，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）近期也與中央外事工作委員會辦公室主任王毅在進行戰略溝通，目的是要讓美中關係緩和，民進黨若是又想打「抗中保台」，這些因素會對它很不利。

郭正亮提到，有消息指出，美國國務院雖然比較喜歡總統蔡英文，但不一定比較喜歡民進黨總統候選人兼黨主席賴清德。郭提到，賴清德8月會訪問美國，侯友宜則傳出9月出發，據稱美方急著想要見侯，因對他實在太不了解，且他又符合美國人的條件，美方對他很有興趣，想了解他的想法。