性感網紅長瀨昆妮，擁有甜美外貌及傲人魔鬼身材，被網友封為「最凶日文老師」，常在社群網站分享養眼照的她，圈了無數粉絲支持，近來曬出在日本搭電車的照片，火辣穿搭讓兇猛長輩大方見客，掀起網友熱議。

長瀨昆妮近來遠赴日本參加走秀活動，不忘曬出花絮照與粉絲分享，只見她興奮表示：「現場有好多日本美少女，接下來會日本台灣兩邊跑，請大家多多支持」，似乎預告事業版圖將拓展至日本，接著PO出搭乘日本電車的照片，只見她外面穿著大衣，由於未將釦子扣起，清楚看見裡頭僅穿著內衣，並露出傲人上圍和深邃事業線，火辣身材一覽無遺，更不忘甜喊：「日本電車好擁擠，只為趕快見到妮」，引發粉絲無限遐想。

長瀨昆妮這系列養眼照，短短一天就吸引上萬人按讚，還湧入大批網友留言： 「只要能見到妮，再擁擠也值得」、「凸出的木瓜太厲害、門都關不上」、「小心妮的胸被門夾住」、「妳要旁邊的大叔眼睛要往哪擺」、「不知道要看那裡，還好有燈亮指示」、「白髮大叔表示....今天賺到了」、「不可能關門後還能保持那麼美吧」、「後面一堆電車痴漢，妮千萬要小心啊」。

長瀨昆妮先前曬出到餐廳用餐的照片，只見她吐出撩人金句：「我最近變重了，因為心裡多個你」及「我的願望很簡單，希望每晚不孤單」，還不忘附上愛心符號，不過眼見桌上蛋糕寫著「週年快樂」，似乎暗示身邊已有護花使者，讓許多粉絲心碎一地。