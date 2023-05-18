▲基隆市長謝國樑與小朋友一起透過洗手歌宣導洗手五步驟。（徐佑昇攝）

▲基隆市長謝國樑與小朋友一起洗手，謝表示小朋友洗得比大人還仔細，可以回家和家人宣導。（徐佑昇攝）

▲謝國樑與小朋友進行有獎徵答，加深正確洗手觀念。（徐佑昇攝）

▲基隆市衛生局長張賢政（中）表示，基隆市腸病毒病例與近三年相比有攀升趨勢，請家長務必要注意小朋友健康情形。（徐佑昇攝）

基隆腸病毒病例超過往年 謝國樑與小朋友用「洗手歌」宣導

基隆今年腸病毒病例數累計達1370例，與超過近3年同期人數。對此基隆市長謝國樑於18日上午至仁愛國小附設幼兒園，與小朋友一起洗手，共同宣導預防腸病毒。謝表示，近期腸病毒案例有攀升趨勢，他身為父親也很關心。衛生局長張賢政表示，近期病例有比往年多，但都在密切監控之下，只要一周內班上出現2名病例，就會停課。

基隆市長謝國樑18日前往仁愛國小附設幼兒園，現場透過有獎徵答等互動方式，增進幼童對於健康衛生之預防認知，並提醒幼童應落實「洗手五時機，正確勤洗手」，才能有效降低感染腸病毒的機會。

謝國樑表示，近來基隆腸病毒有攀升趨勢，今天很開心看到孩子落實洗手五步驟，強調不僅要遵照「濕、搓、沖、捧、擦」步驟正確洗手，更希望透過「吃東西前、接觸小寶寶前、看病前後、上廁所後、擤鼻涕後」等五個重要的洗手時機，降低交互感染腸病毒的機會。

謝國樑說，他自己也身為父親，對於腸病毒肆虐相當重視。先前大家防範新冠疫情都習慣用酒精，但腸病毒無法透過酒精殺死，一定要用肥皂洗手才能防範。而衛生局與教育處向小朋友宣導的成果很不錯，小朋友們透過唱「洗手歌」，洗手洗得比大人還仔細，也希望他們可以把學習到的知識帶回去給父母還有長輩，大家一起來預防腸病毒。

衛生局長張賢政表示，自疫情解封後，腸病毒有攀升趨勢，若家中幼兒感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，已就學之幼童應請假在家休養，並請家長應留意幼兒是否出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，儘速就醫掌握治療時機。

張賢政指出，本市雖無重症個案發生，但今年累計至5月15日止，通報疑似腸病毒個案累計有1370例，已超過前3年同期人數，甚至有連續兩周超過流行閾值5％-9％。若同班及一周內出現2病例就會停課，其中幼托園所因為腸病毒停班課52班，目前皆已復課。