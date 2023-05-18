谷關水資源回收中心18日動土，市長盧秀燕今主持典禮。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

為確保大甲溪水源水質不受汙染，循環利用水資源，台中市府將於谷關地區興建1座水資源回收中心處理民生汙水，工程建設經費約1億7800萬元，預計2年後完工。18日舉行動土祈福典禮，市長盧秀燕致詞表示，完成此工程為大甲溪沿岸水質水源保護區整治計畫的「最後一塊拼圖」。

盧秀燕表示，大甲溪是台中母親之河，保持潔淨是市府重要工作，市府積極推動大甲溪沿岸水質水源保護區整治計畫，規劃有4處汙水處理系統，其中梨山、環山及石岡壩3處系統都完成，「谷關是最後一塊拼圖！」非常重要，谷關水資源回收中心是重要基礎建設，希望工程2年後順利完工。

水利局指出，谷關風景區名聞遐邇，遊客絡繹不絕，當地原住民部落文化更是重要資產，市府為提升當地居民生活環境品質，將興建汙水處理系統，包含今日啟動的水資源回收中心，同時也會加速用戶接管作業，讓家庭汙水都能統一集中處理，減少大甲溪流域水質汙染源。

此外，此次谷關水資源回收中心將建立於風景區入口處，建築外觀已設計融入當地原住民族文化意象，就是希望當地文化、觀光產業及優美環境三者共好。

水利局長范世億表示，積極推動的谷關汙水處理系統，是整個計畫的最後一塊拼圖，位於原住民哈崙台部落範圍，去年在和平區公所及部落主席的積極協助下，已通過部落諮商會議同意此案興建，今日正式啟動，預計完成水資源回收中心1座，汙水處理設施及管線約2000公尺。

今日活動由德芙蘭小學室內樂團帶來優雅的弦樂，小小孩也參與執鏟動土，市長盧秀燕、內政部營建署副總工程司陳志偉、下水道工程處副處長周世銘、市府副秘書長何育興、市議員吳振嘉、古秀英、黃仁、何文海、水利局長范世億、研考會主委劉彥澧、民政局長吳世瑋、原住民族事務委員會代理主委楊馨怡、和平區代表會主席陳志勇、和平區長吳萬福、哈崙台部落及在地里長出席。