4月17日起除醫療照護機構及救護車上需配戴口罩外，其餘地點皆已解除口罩令；維持了800多天的口罩生活，孩童們少接觸以往常感染的流感、腸病毒等各種病毒，降低了很多患病機率，也讓孩童的免疫系統錯失了免疫力訓練。如今口罩解封後，各式鼻病毒、冠狀病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒、流感病毒等呼吸道病毒，有機會接觸到孩童的呼吸道黏膜，大幅增加感染風險。

隨著台北市政府推行室內空氣品質認證政策，長期關注校園防疫及教室內空氣品質的台灣昕諾飛股份有限公司(即飛利浦照明)與鑫圓方實業有限公司(飛利浦特殊照明台灣總代理)，捐贈飛利浦上層空氣消毒燈及飛利浦人體感應單臂消毒推車給臺北市內湖區南湖國民小學，協助孩童們拿下口罩更安心上學。並由校長汪明芳頒布感謝狀予台灣昕諾飛及鑫圓方實業，感謝其提供預防性設備給予校方，照顧師生健康不遺餘力。

鑫圓方實業董事長林鈺霏表示：「近期時常聽到周遭朋友們感染流行性感冒或是諾羅病毒，讓我們擔心校園室內口罩解除後孩童們的健康，感謝校方、家長會、地方政務官員的幫助，使我們在最短的時間就將飛利浦人機共存的UVC消殺設備安置於校園內，藉此創造更安全、安心的上課環境。」

南湖國小將消毒燈及UV-C上層空氣淨化設備特意安裝於演奏廳內，舉辦表演或是年級活動學童在台上表演時，可有效降低病菌傳播。(戴志揚翻攝)

台灣飛利浦專案業務總監龔柏丞提到：「飛利浦UV-C紫外線光源經波士頓大學研究發現，經UV-C光源照射9秒後，能有效將空氣、表面和物件中99% 的新型冠狀病毒及其他各種細菌病毒去活化，另一方面也能因應市政府降低室內空氣細菌數的政策；而且飛利浦燈管含微量汞能抑制殺菌時臭氧的外溢並兼具環保。」

校長汪明芳表示：「感謝台灣昕諾飛及鑫圓方實業捐贈環境淨化設備給予校方，為了降低中小型集會傳染率，我們特意將設備安裝於演奏廳內，舉辦表演或是年級活動學童在台上表演時，縱使沒有配戴口罩，也能依靠UV-C上層空氣淨化設備有效降低病菌傳播的可能，確實守護學童的健康。」