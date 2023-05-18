5月20日情人節，又是送巧克力表情意的浪漫節日，台中市食藥處今天公布自3月啟動「巧克力製品製造業稽查專案」稽查結果，到4家巧克力廠抽驗5件原料、門市及網路販售通路抽查28件巧克力產品標示，全數符合規定，並呼籲消費者要注意包裝標示樣要符合規定，「巧克力」，原料應以「黑巧克力」、「白巧克力」及「牛奶巧克力」為限。

台中市食品藥物安全處表示，針對中市4家源頭製造廠抽驗可可膏、可可脂、黑巧克力粒、可可脂粉及可可豆等5件巧克力原料，檢驗「苯駢芘」及「總黃麴毒素」或「磷化氫殘留」項目，結果均符合法規規定；稽查製程與環境衛生有1家作業場所未依規定設置衛生管理人員及辦理核備，經督促後，已改善通過複查。

要如何選購優質巧克力？食安處表示，選擇信譽良好廠商，並注意產品外包裝標示是否符合我國「巧克力品名及標示規定」，例如品名標示「巧克力」，原料應以「黑巧克力」、「白巧克力」及「牛奶巧克力」為限；品名為「黑巧克力」，應以可可脂混合可可粉、可可膏為原料，且總可可固形物含量至少35％、可可脂至少80％、非脂可可固形物至少40％。