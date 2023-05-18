慘敗的阿翔（左）、浩子接受懲罰。（民視提供）

南韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展，一言一行都造成炫風，浩子近日在民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，為了對抗啦啦隊隊長籃籃，竟然裝扮成「你多會」應戰，嗲聲嗲氣又手足舞蹈的裝可愛，讓籃籃忍不住直呼：「你這樣李多慧會告你啦！」

本週節目由浩子、阿翔、籃籃帶領臧芮軒、宜芳，前往台中市北屯區平和里體驗里長的工作，這次的任務是要帶里民出遊，在里長林煜舜的帶領下，大家坐上遊覽車一同出發里民活動去。首先第一站就先帶大家去填飽肚子，在高樓林立的台中市區，竟然有間古早味三合院餐廳，店內的料理皆是功夫菜，更榮獲必比登的肯定，吃得大家是津津有味。

第二站帶大家來到北屯的遊樂園，進到樂園內大家紛紛拍起照來，籃籃提議拍照不夠看，現在最流行的是短影片，於是大家分成兩組進行舞蹈短影片比賽，籃籃、臧芮軒及宜芳一組，浩翔一組，分別帶著里民一同跳舞比賽。

經過一番激烈的比賽，最後仍是由籃籃組勝出，浩翔組必須接受「給溫泉魚咬腳」的可怕的處罰。里長帶著落敗的浩翔來到園區中的溫泉魚池，只見魚池內的魚群的身影比平常所見的溫泉魚大上數倍，一旁的告示牌還註明了這種魚是肉食系，還帶有輕微的電流，看得大家是心驚膽顫，好不容易鼓起勇氣把腳放入水中，等待已久的魚群蜂湧而上，只見大家哀鴻遍野，慘叫聲此起彼落，嚇得一旁的獲勝的籃籃、臧芮軒、宜芳直呼好險贏了。