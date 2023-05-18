新北市長侯友宜昨（17）日獲國民黨徵召，正式投入2024總統選戰，將對決民進黨主席、副總統賴清德，以及民眾黨主席柯文哲。退輔會主委馮世寬今（18）日接受採訪時，被問到有關侯友宜參選的問題，直接回了一句，希望國民黨「加油」。

馮世寬上午出席立法院外交國防委員會報告並備質詢，有媒體在會前詢問，「怎麼看現在總統大選起跑，外界指出，國民黨新北市長侯友宜勝選，兩岸會更和平？」一事，馮世寬隨即回應，「這我倒不敢講，但我卻希望國民黨加油」。

另近日綠營高層先後談到房價問題，賴清德稱「有沒有注意到房價在降？」，媒體問馮世寬覺得房價有在降嗎？他對此回應，「我不知道，我根本還不知道他（賴清德）所有的政見」；另對於內政部長林右昌近日提到，年輕人不是買不起房，是沒有規劃的說法？馮則苦笑回應，「不要讓我談這種問題好不好」。

而在軍公教調薪的議題上，馮世寬則指出，近年通貨膨脹那麼多，軍公教包括那些退伍的人員，尤其是那些可憐的榮民躺在床上，這群人應該也有多一點補助，自己對該政見是贊成的。