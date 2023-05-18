桃園市楊梅警分局昨接獲報案，表示有一名39歲彭姓男子因與家人吵架，獨自一人前往永安漁港海邊散心，其妻報案請求警方協助，警方隨後在漁港北堤停車場內尋獲彭男，在警方一番開導後彭男由家屬安全帶返家。

楊梅警分局永安派出所17日晚間9時許，接獲彭男妻子報案，表示無法聯繫到彭男，擔心發生意外，便請求警方協助尋找，永安派出所長連英傑、警員顏安敏2人接獲報案後，立即前往永安漁港沿岸及港區尋找，隨後在永安漁港北堤停車場發現彭男，在警方安撫彭男情緒耐心開導下安全返家，家屬也對警方協助表達感謝。

楊梅警分局表示，為民服務是警察重要工作，對於派出所同仁能及時前往協助家屬，避免發生意外狀況，值得讚許，並呼籲民眾對於自己或親友有需要幫助的時候，也可隨時報警請警方協助。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。