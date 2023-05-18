中華大學創新產業學院攜手新竹地方新創公司，鎖定國小3年級到國中3年級的學生，首度推出暑期夏令營。創產學院副院長李奕樵說，學校首次舉辦多天的大型營隊，目的是希望可以在暑假期間，善用學校優良的環境、設備與資源，推廣體適能、藝術人文與親子教育等課程，讓學生們學習、歡樂不間斷。

中華大學創新產業學院，結合新竹地方新創公司童享玩藝，從7月3日起共舉辦4個梯次的暑期夏令營，童享玩藝企業社教練陳芷芸說，公司2021年才成立，但教練團成員至少都有5到8年的帶團經驗，舉辦過數百場各式營隊或活動，也長期和新竹縣市企業、社福團體、國小或幼兒園辦活動。

陳芷芸說，這次「中華大學童享玩藝夏令營」課程設計，希望讓參加營隊的學生喜歡上運動，多元嘗試找到有興趣的運動，因此上午主題課程會有直排輪、蛇板、籃球、羽球、棒球或足球等運動項目，下午的通識課程則會安排大地遊戲、美勞美術、電動平衡車、體智能、桌遊、NERF槍對抗賽、電動越野車、衝浪平衡板、智高積木與疊杯等多元性團體課程。

陳芷芸強調，營隊目的是希望讓學生在暑假期間可以遠離3C產品，多親近大自然，利用中華大學完善的室內和戶外場地，讓參加營隊的學生都可以過一個「和我們小時候一樣的暑假」。

陳芷芸指出，此次營隊除特別安排交通車接送外，每天的午餐和點心也會提供多元的菜色和美食，希望有興趣的學生或家長能把握機會，每梯次滿班只招收30人，提早報名還可享有最高折價1500元的早鳥優惠。