截至2023年3月底，富邦金控總資產逾10.6兆元，淨值7,131億元，普通股每股淨值為49.80元，較上季成長31%。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0.52%與8.75%。

富邦金控4月27日董事會通過擬配發普通股每股現金股利1.5元及股票股利0.5元，合計每股總股利配發2.0元，總股利配發率達56.5%，維持穩定平衡的股利政策。富邦金控並於本月10日公布4月份自結稅後淨利78.85億元，累計今年前4月稅後淨利218.68億元，每股盈餘為1.76元，續居金控業稅後淨利及每股盈餘獲利王。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控各子公司維持穩健的營運績效，第一季稅後淨利、每股盈餘雙雙居金控業之冠。台北富邦銀行與富邦證券分別於4月1日及4月9日順利完成與日盛銀行、日盛證券之合併，合併後各項業務規模及客戶數顯著提升，北富銀分行家數為民營銀行第一，未來可望進一步發揮合併綜效。

蔡明興指出，富邦金控更持續深耕永續經營，今年第一季入選2023年DJSI永續年鑑 (The S&P Global Sustainability Yearbook 2023)，ESG評分居全球保險業的前5%。旗下各子公司持續發揮金融影響力，第一季成果包括：富邦人壽積極推廣保單電子化，第一季電子保單簽發與契約條款申辦率已達22.4%，申辦件數較去年同期成長14%。台北富邦銀行統籌主辦緯創5億美元永續連結聯貸案，及印度國家銀行10億美元「企業社會責任貸款」聯貸案。富邦產險積極協助客戶轉型，推出綠色永續保險相關商品，今年前3月簽單保費收入達25.65億元。富邦證券以具體行動支持綠色金融，截至今年3月底在低碳投資、綠能科技投資分別達27.43億元及15.78億元。(2-1)