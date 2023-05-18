高雄市觀光局長信箱今收到一封恐嚇信，對方勒索1000萬元，還揚言放炸彈炸壽山動物園、左營蓮池潭。警方獲報成立專案小組，初步追查發現信件IP位址在美國，但貼文者IP來自巴西，不易追查，而對方於信件中還留下一組電話，目前已請電信公司查證中。

壽山動物園今撤離大批遊客。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄壽山動物園在18日收到不明恐嚇信，主旨寫到「8顆遙控炸彈已經安裝在龍虎塔內」，內容提到5顆遙控炸彈已經交裝在龍虎塔內，2顆遙控炸彈裝在壽山動物園某處」，恐嚇信還提到，「如果不希望我們引爆炸彈，請準備1000萬台幣．明天早上9點聯繄我馬仔，商討交易方式，不許報警，我們的眼線在附近監視，如果我的馬仔被抓，炸彈會立刻爆炸」。園方緊急報警及撤離750多名遊客，可見現場大批遊客陸陸續續離開園區，警方也展開地毯式搜索，今天動物園也為此休園一天。

高雄警方組成專案小組偵辦中，目前查出信箱主機IP來自美國，但貼文者IP來自巴西，不易追查，意圖阻擾警方，但詳細的發信來源，將相關資料整理後通報刑事局，進一步調查釐清。

至於信件中留下一組手機號碼，警方表示，目前手機號碼還在請電信公司查證中；至於信件內容提到「遙控炸彈」是否懷疑與曾多次涉恐嚇的大陸籍張姓學生有關？警方強調，還沒有發現相關事證，積極查證中。