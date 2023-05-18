雲林縣北港高中科學研究社「用火箭跟媽祖祈願求雨」，結合火箭研究與祈雨活動。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港高中科學研究社今年進行「實驗火箭」科學研究，最近乾旱缺雨，學生們結合火箭研究與祈雨活動，將主題訂為「用火箭跟媽祖祈願求雨」，這幾天陸續成功發射10餘支小火箭，天空也下起雨來，學生們對於祈雨成功非常高興，18日表示北港媽祖曾於清朝到嘉義地區協助祈雨成功，獲頒「慈雲灑潤」匾額，此次祈雨同樣獲得媽祖的保佑。

北港高中科學研究社10餘名學生，近日針對南部缺水嚴重問題，結合「實驗火箭」科學研究，希望把民眾期盼天降甘霖的心願，藉由火箭傳送到天空中，讓媽祖等神明聽到，社團指導老師蔡子宜為讓火箭飛到最高處，特地邀新北市土城國中老師魏嘉萱協助，希望藉其豐富的火箭製作經驗，成功一飛沖天。

研究社社長施君儀表示，火箭製作最重要的是平衡重心，整體配重得宜才能飛得高；機翼安定片則可控製飛行方向，若安裝不對，便無法直線往上飛；火藥量也要經過精密計算，不是愈多愈好，要與火箭自重搭配好，否則可能出現失控情況。此次實驗的火藥量事前估計約可飛70公尺高，結果超乎預期，飛了上百公尺高。

社員們說，為了向媽祖祈雨，大家在火箭上寫著「天降甘霖」、「風調雨順」、「國泰民安」、「慈雲灑潤」等祈語，沒想到這幾天不僅北港鎮下雨，其他縣市也都有降雨，天氣預報還說近日鋒面接近台灣會有雷雨，大家都很開心祈雨成功，「北港媽祖真的很靈驗」、「心誠則靈」。

北港高中校長江耀淇指出，學生們透過火箭實驗，不僅了解其科學原理，還與缺水時事結合，同時上網蒐集媽祖祈雨相關資料，得知北港媽祖曾於清光緒年間至嘉義地區協助祈雨成功，光緒皇帝還因此賜匾「慈雲灑潤」的歷史，是一次非常多元面向的特色課外活動。