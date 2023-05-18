泰國14日國會大選結果出爐，反對黨大勝，親軍方的政黨挫敗。在本屆大選得票率排名第三的泰自豪黨（Bhumjaithai）表示，不會同任何支持修訂或廢除《冒犯君主法》的政黨，組建聯合政府。

在泰國下議院大選中贏得大多數選票的各反對黨召開閉門會議，商討組建聯合政府的事宜。贏得最多席次的前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat），與為泰黨等其他5個政黨高層展開歷時數小時的會晤，討論成立聯合政府事宜。

皮塔會後與各代表手牽手拍照，他形容，會談進展順利，詳情周四公布。然而，即使皮塔獲其餘5個政黨支持，其能否順利籌組聯合政府，出任新總理仍未明朗。

在本屆大選得票率排名第三的泰自豪黨表示，不會同任何支持修訂或廢除《冒犯君主法》的政黨，組建聯合政府。泰國法律列明，詆毀或侮辱泰國王室，最高可判15年有期徒刑。而前進黨的競選口號包括了修改有關法律，以防止有人出於政治目的，濫用該法。這也意味著，自豪黨將不會參與組建聯合政府。

另外，值得注意的是，泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）除了是泰國副總理，也是泰國大麻合法化的推手。