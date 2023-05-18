工程顧問公司跟現場地方各界說明新建「竹林橋」工程作業。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮玉里鎮竹林橋前年因大雨受災無法通行，縣府爭取中央經費，今天動工重建。圖為舊竹林橋拆除後現況。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣玉里鎮高寮社區通往竹林社區及赤科山的重要聯絡橋梁「竹林橋」，去年10月因颱風大雨，橋墩基礎被沖刷，橋面版下陷斷裂，無法通行。縣府向中央爭取4200餘萬元重建經費，今天動土，預計年底12月完工，新橋將加寬並呈現在地特色元素。

舊竹林橋1991年竣工、總長83公尺，橫跨高寮溪，使用已逾30年。去年10月受圓規颱風外圍環流豪雨影響，大水沖刷，造成橋墩基礎掏空裸露及不均勻沉陷，導致橋面版下陷斷裂。縣府農業處另施作混凝土溪底便道暫時提供民眾通行。

縣府啟動災後復建工程機制，向行政院公共工程委員會爭取經費 4216萬元辦理原址重建，歷經地質鑽探、規劃設計，今年1月完成工程發包，惟因工程位於中央管河川行水區域，需向經濟部水利署第九河川局提出申請，現已取得同意先行完成拆橋，即將進場施作，工期240日曆天，預估年底12月完工。

縣長徐榛蔚今到場主持動工典禮，她表示，施工前已在地方辦座談會廣納民意，並依地方意見，在新建橋梁時納入竹林、高寮及地方農產等意象，呈現在地元素。

她說，除了竹林橋，南區多處橋梁在去年0918大地震受創嚴重，經縣府與立委傅崐萁共同爭取到玉里大橋42億元、高寮大橋9.9億元、崙天大橋2.6億元及玉長大橋5.3億元等建設經費，啟動復建改善南區交通。

縣府農業處表示，舊竹林橋寬僅4.2公尺，為單車道，不符目前使用需求，重建工程將拓寬、加長為90公尺，並在路肩設施3管式護欄及路燈，橋的南北兩側以金針花為主題，將特色加入橋名柱中，未來完工啟用，將肩負農產運銷與觀光休閒功能。