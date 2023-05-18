張甯和蔡昌憲出席開鏡儀式。（華視提供）

馬力歐（左起）、百白、陳立庭、李冠毅出席開鏡儀式。（華視提供）

楊烈、陳孝萱出席開鏡儀式。（華視提供）

嚴正嵐、姚純耀和楊麗音今（18）日出席華視、公視台語台新戲《我的意外室友》開鏡儀式，故事圍繞買房話題，姚純耀劇中飾演買不起房的房仲，近日他才和老婆花1800萬買房、夫妻倆共同分擔一個月6、7萬房貸，晉身有殼蝸牛，他說當時看房也看了20、30幾間，遇到10多個房仲，有藉機為角色做觀察，並和導演討論房仲的造型、個性，劇中他的業績不好，自嘲：「我臉就長這樣、看起來就業績不好。」

姚純耀透露和老婆最常為新房裝潢吵架，因為自己事情多比較沒時間處理，多由太太負責，一次整理搬家行李，姚純耀一句「我的看起來比較沒什麼東西」竟惹怒老婆回嗆「什麼叫你沒什麼東西？」看來姚純耀老婆為新房事宜壓力頗大，他略顯不好意思地說：「老婆處理的事情比較多。」

楊麗音有3個孩子，自己和婆婆、先生同住，也有買房，有為孩子準備房子？她笑說：「那麼好嗎？我自己還要努力呢，年輕人自己打拚不錯。」以收入來說，藝人買房較一般人容易？楊麗音瞪大眼睛澄清：「沒有啦，現在買房子頭期款還是要長輩幫忙。」

她替自己3個小孩感到揪心，「他們現在薪水跟我們以前一樣，但物價卻高很多。」開玩笑說：「可以跟老大人（台語）開口，就盡量討。」未來她也同意兒子、媳婦與她同住，「分你們住可以，其他不要想太多，但年輕人有想法不見得要住家裡。」

這回接演60幾歲單身未婚的退休女企業家角色，要顛覆形象扮演固執又機車的「傲嬌女」，楊麗音表示她動作上試著比較細膩跟優雅一些，而且因為是女企業家的背景，所以劇組所準備的戲服都會有所用心、服裝都非常華麗、漂亮。

在拍攝前導演怕她的長相太過年輕，讓她整個大素顏演出，還帶上了銀白色的假髮，展現出跟以往的感覺很不一樣的熟齡女性，她還去抽空去學了一下小提琴跟特殊技能，增添一下成功退休女性的氣質。