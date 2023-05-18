在殯葬館工作的暢銷書作家「大師兄」分享，某次到汽車旅館接遺體，看到死者躺在床上，旁邊站著一個女生，本以為兩人是伴侶，結果正宮另有其人，警察忍不住詢問女子與死者的關係，沒想到竟是小姨子與姊夫偷情，後來遺體被送到殯儀館以後，正宮還不知情拉著妹妹的手訴苦，直到警方說出實情，才知道原來小三就是自己的妹妹，當場崩潰打人。

「大師兄」在電視節目在《震震有詞》上分享，某次到汽車旅館接遺體，旁邊有個衣衫不整的女生站著做筆錄，死者則躺在床上，警察拿著死者的身分證，用無線電請同事幫忙查一下死者的身份，並請求幫忙聯絡死者家屬到現場來。

「大師兄」表示，當年他涉世未深，忍不住詢問警察「家屬不就是旁邊那個女的嗎？」結果警察回說「通常啦！90％都不會是旁邊的女的！」記得當他們要接走遺體的時候，警察忍不住詢問一旁的小姐「欸，那你們是什麼關係？性交易還是什麼之類的？」結果就聽到女方怯生生地說「他是我姊夫！」

「大師兄」指出，遺體送到殯儀館的時候，死者的家屬們也陸陸續續抵達，當時死者的老婆還很感動，想說妹妹很關心她，竟然第一時間就到現場等；死者的老婆焦急地詢問警察「怎麼會這樣？到底是跟哪個女的亂搞？」警察則尷尬地說「當時在旁邊的就是這位小姐（女方妹妹）」，此話一出，場面直接失控，姊妹兩人開始吵架、打架。

「大師兄」表示，死者當時還沒放入冰櫃，要等家屬確認身分，他眼見場面逐漸失控，忍不住打斷爭吵中的姊妹，「這位太太你可以先來確認一下老公的面容，我把手環別上去，把他推到冰庫好不好。」結果死者的老婆崩潰直呼「她才是啦！他們很好，我是外人啦！」死活不肯認屍，直到比較凶的警察到現場調解，這才順利走完流程。