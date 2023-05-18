2023蘆竹炫YA農遊季將於5月20至21日在蘆竹區大古山福山宮前廣場絢爛登場，桃園巿政府特別在桃園機場捷運線A10山鼻站設有免費接駁專車站牌，直達活動會場，省時又便利。

2023蘆竹炫YA農遊季系列活動包含科技裝置藝術的炫彩之林、活力健走、浪漫情人演唱會、親子互動嘉年華、特色市集，以及來趣大古山賞野百合等搭配在地農場的農遊體驗。

2023蘆竹炫YA農遊季將於5月20至21日在蘆竹區大古山福山宮前廣場登場，機捷A10山鼻站設有免費接駁專車站牌。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃捷表示，2天活動都有交通管制，禁止未持有通行證的車輛通行，禁止路邊停車，欲參加活動的民眾多利用免費接駁專車。搭機捷到A10山鼻站，出站後，即可看到接駁專車站牌，現場也有引導人員，輕鬆搭上免費接駁專車。

2023蘆竹炫YA農遊季活動接駁專車有2條路線，一是往返活動主場地大古山福山宮前廣場，另一是參加農遊體驗（需提前報名），都能在A10山鼻站上車，方便不同需求的民眾搭乘，接駁車時間為20日農遊體驗上午9時15分至下午4時，往返活動主場地為下午4時至晚上10時；21日農遊體驗為上午9時15分至晚上7時20分，往返活動主場地為下午1時30分至晚上6時30分。

桃捷提到，農遊體驗接駁車，人到齊就出發，往返活動主場地接駁車則是每30分鐘一個班次，歡迎大家多多利用機場捷運線到A10山鼻站轉搭免費接駁車。