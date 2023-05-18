木工揚名國際的公東高工因財務問題被列專案輔導學校，各界錯愕，包括蔡英文總統也曾關切。今天完全免試入學放榜，台東公東高工招生人數僅減少10人，其中家具木工、室內設計及時尚造型科額滿，校長李恭榮說，感謝地方家長對學校的肯定與信任，之後還有第2階段招生，請家長安心把孩子送到高工來學習。

公東高工指出，第1階段完全免試部分，包括家具木工、室內設計及時尚造型科都超額，不過國中會考將至，未來仍有第2階段招生，仍有名額，請家長放心將孩子送到公東高工來學習一技之長。

李恭榮說，學校一定可以度過困難，讓學校發展得更好，提供學生更好的教育，所以接下來還有免試入學，希望家長多鼓勵孩子來念公東高工，讓公東不會因為招生減少，而造成校務經營的困難。

李恭榮也特別感謝蔡總統的支持與肯定，讓學校沒有因「被列專輔」而嚴重傷害招生，校方會努力辦學，不會辜負大家對公東的支持與信任。

台東公東高工日前因財務問題被教育部列為專案輔導學校。（公東高工提供／蔡旻妤台東傳真）

公東高工表示，從被列為專輔學校迄今，許多教育界人士關心公東今年招生的情況，當他們知道僅減少10人的時候，便安慰校長「過去被列為專輔的學校，招生幾乎都是腰斬，人數少到無法想像，公東高工只少了10人，非常難得，可見地方家長學生對學校的信任。」