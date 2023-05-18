攝護腺肥大是年長男性常見好發的疾病，很多人擔憂是否會惡化成癌症？對此，醫師表示，攝護腺肥大與攝護腺癌並沒有關連，因此不須太恐慌。然而，攝護腺癌早期通常症狀不明顯，提醒所有熟齡男性，如果出現尿急、開始排尿時排不出來、尿流變細、尿完後滴尿、尿流斷斷續續、膀胱無法排空的感覺、夜尿、血尿等症狀，就得進一步檢查確認。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，一位有攝護腺肥大問題的61歲王姓男子，已出現明顯排尿障礙問題，卻因周遭同年齡層男性友人也大多有此狀況，加上聽聞攝護腺肥大是良性表現與癌症無關，所以選擇不去看醫生。

後來在女兒的安排下，王男還是進行了健康檢查，結果其攝護腺特異性抗原（PSA）抽血檢查數值已超過正常值來到13ng/mL（正常範圍0-4 ng/mL），進一步透過攝護腺磁振造影檢查，也發現明顯的異常結節陰影，最後確認為早期攝護腺癌。

●攝護腺癌早期不易發現，出現7症狀要注意

錢政平說明，雖然攝護腺肥大與攝護腺癌並沒有關連，但要注意的是，攝護腺癌早期通常症狀不明顯，開始出現症狀時，可能和良性攝護腺肥大症狀類似，許多人會因此輕忽。

錢政平提到，如果出現如尿急、開始排尿時排不出來、尿流變細、尿完後滴尿、尿流斷斷續續、膀胱無法排空的感覺、夜尿、血尿等症狀，就要特別注意；另外，除了年齡增長會提高罹患攝護腺癌發生機率，荷爾蒙、種族、食物和環境也有關，其中有家族史、偏愛高脂飲食的人更要特別注意。

攝護腺癌發展緩慢，錢政平指出，若能早期發現，並接受正規治療，預後存活率良好，建議50歲以上或40歲以上有攝護腺癌家族史的男性，應定期接受攝護腺檢查，若發生數值異常上升，建議需再搭配磁振造影檢查（MRI）。