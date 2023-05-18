曉劇場導演鍾伯淵編導作品《潮來之音》於2020年首演後即獲得好評，今年將於6月前往立陶宛克萊佩達國家劇院The ATRIUM國際劇場藝術節及德國柏林文化中心演出，並受邀參加布拉格劇場四年展台灣館。

鍾伯淵在2018年受國藝會海外藝遊支持，赴日本三大靈場之一的青森恐山，恐山上的「潮來巫女」，是類似台灣傳統信仰中靈媒的角色，而潮來巫女承載思念之情，為生者與亡者傳遞愛意，鍾伯淵發現乩童與日本潮來巫女文化有著相似的精神，並以此化作全新的表演形式。鍾伯淵也從中思考，「當人類遭遇重大災難時，信仰作為什麼的媒介，在生死兩端成為一種修復或是自我對話的過程。」

《潮來之音》從海嘯災難的預言，窺視人性的情、愛、孤獨與存在，以一位與盆栽生活的男人、一位養貓的女子、一對女同性戀伴侶切入，探討同志婚姻、代理孕母、寵物臨終等議題。刻畫人的細緻情感，呼應每日生活面貌，並預示災難之後的思念，該如何珍惜當下或是如何讓愛得以延續。

鍾伯淵表示，「這個作品具備全世界的普適性，從災難出發，保留語言的文化內涵呈現台灣當代的議題，並與世界呼應。」

《潮來之音》劇作誕生於全球疫情之下，經歷韓國東亞人民戲劇節、首爾國際環境藝術節演出、愛丁堡藝穗節台灣季及台東藝穗節，國內外已演出超過35場次；今年歐洲巡演前夕，將在萬座曉劇場重新搬演《潮來之音》完整版。將於5月19日至21日在台北萬座曉劇場演出。