新北產業園區一間麵包工廠昨（17）傍晚5時發生1名20歲維姓越南籍女子在某工廠操作高層架推車跌倒，頭部撞地後又被推車砸頭，當場爆頭死亡；據了解死者維女因家境清寒，選擇跟隨表哥來台念書實習，父親得知噩耗後已緊急辦護照來台，勞工局要求4樓生產區停止作業，將追查有無不法。

據了解，維女為黎明技術學院學生，她在新北市五股新北產業園區內的某麵包工廠工作，今日下午5時許，維女在推高層架推車時不慎滑倒，頭部先撞擊地面後，又被傾倒的推車重壓頭部，一旁的同事發現後立即報案，警消到場時，維女已經失去生命跡象，送醫後仍不治。

據ETtoday報導，20歲維女在越南家境清寒，是家中長女，3年前她見到表哥到台留學後工作發展不錯，決定也跟著到台灣就讀餐飲專班，目前平日下午2點至6點在麵包廠實習，昨卻在5點55分要下班時發生意外死亡；目前維女的父親正在申請護照來台，教育部與校方會協助處理、安排住宿。

新北市勞工局表示，目前已停止4樓生產區作業，將會檢查該工廠是否有提供必要的安全防護設備，否則就會依法開罰，此外也要求雇主給付職災補償費用；目前女大生遺體今下午相驗，其越南專班的同學及表哥也到現場，重人都神情低落站在一旁、不發一語。