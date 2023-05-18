崔上去年因飾演話題熱度爆高的韓劇《Again My Life》，獲得韓國市場肯定。（風度影業提供）

崔上擁有美型男的臉龐和超級精壯的身材。（風度影業提供）

製作韓劇《來自星星的你》HB娛樂旗下韓星崔上（原名崔珉），宣布正式與台灣風度影業簽約，將代理崔上大中華地區的演藝經紀，積極進軍亞洲影視市場。崔上2009年以韓劇《他來了》出道，接連出演過知名韓劇《龍八夷》、《灰姑娘與四騎士》等，去年在《Again My Life》飾演李凖基的助手，展現穩定演技與流暢動作戲，獲得韓劇市場肯定。

聊到與台灣的淵源，近日費心苦練中文的崔上，回憶起7年前初訪台灣，本來只是為了散心，結果在台灣感受到不一樣的氛圍之外，更讓他驚喜的是，即使戴著帽子走在台北街頭，仍被台灣媒體認出來，獲得了海外新聞曝光。他誠懇訴說：「有種被款待了的感覺，被報導後似乎找回了一點自信，意外獲得巨大力量，累積能量回去韓國再出發。」

崔上形容台灣對他而言既是起點，也是穩定心中力量的所在，這次與風度影業簽約，他說自己改藝名崔上，「上」有向上的意思，而風度影業公司的英文名字RISING FILMS裡「RISING」向上竄升的意象恰巧相互呼應，讓他覺得充滿力量。崔上笑談：「我會用新的名字，開啟在台灣的冒險之旅。」

談起演員職涯，崔上表明作為演員自己有3項準則：「做好準備、認識自己，還有藉由作品跟大家溝通，為觀眾與粉絲帶來感動與樂趣。」第1項的準備，指的是像他會練習語言與勤奮運動，自學中文、打拳健身；而崔上也提到，他認識自己的過程花了很長一段時間，直到現在才算找到自我，一切正要繼續醞釀、重新開始。

至於對台灣影視產業的理解程度，崔上說自己對電影《我的少女時代》男主角王大陸印象深刻，也喜歡《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，近年台灣職人劇與日俱增，聊到是否願意挑戰參演，崔上表示律師跟醫師這類專業職人，以他現在的理解度、生活經驗，覺得可以處理更好。除了職人劇，台灣青春校園劇也深受歡眾歡迎，被問及是否願意挑戰時下正夯BL劇，他強調自己沒有禁忌題材，成熟且準備好的演員，一定都能詮釋得很好。

未來崔上的工作模式會是台韓兩地飛，甚至有更多的時間待在台灣，他對自己的期許，是透過作品與角色，成為與觀眾溝通的窗口，同時勤練武術，希望能在動作戲上有巨大突破。韓國國內已一步一腳印積累豐富經驗的崔上，用流暢中文向台灣觀眾喊話：「大家好，我是崔上，我準備好了，以後我會在風度影業的支持下，在台灣展開演藝商務工作，請給我你們的幫助還有愛！我會努力的，謝謝你們，謝謝大家。」

HB娛樂於2006年成立，主要業務涵蓋影劇投資製作以及藝人經紀管理等，曾製作過熱播韓劇《來自星星的你》、《天空之城》、《龍八夷》等作品，風度影業亦與HB娛樂攜手積極推進各項業務發展內容。