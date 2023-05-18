現年20歲的澳洲「小鮮肉」路兒帶首張個人專輯，來台開唱（粘耿豪攝）

現年20歲有澳洲「小鮮肉」、「撕漫男」之稱的路兒（Ruel）18日來台開唱，中午首度接受台灣媒體訪問，聽聞台灣是「小籠包王國」的他連喊：「我一定要吃！今天晚上就吃！」，路兒被譽為小賈斯汀、尚恩曼德斯接班人，在澳洲是炙手可熱的明日之星，他本在2020年就預計來台但未料被疫情打亂，此次全球巡迴的他帶上首張個人專輯〈第四道牆〉跟粉絲見面。

路兒從16歲開始走上歌手之路，歌詞、作曲都自己包辦，自出道以來都是澳洲音樂大獎的常客，這次出席記者會他一身黑色勁裝，身高195公分的他一出場超級吸睛，很有超模架勢。路兒外型亮眼，被問到有沒有打算當演員走幕前，他本人笑說：「目前還是以當歌手為主，要說的話，我比較喜歡戶外活動」。

這次亞洲巡迴，路兒已經先抵達日本、韓國，這次來台灣他也學講了幾句簡單的「謝謝」、「你好」、「我愛你」。他表示，自己除了轉機之外從來沒有來過台灣，而且他也沒想到在離家鄉這麼遠的地方還有一票粉絲支持著他，令他非常感動，希望演唱會可以帶給大家最好的體驗。被問到自己是怎麼創作音樂的，沒想到路兒竟擁有一個「老靈魂」，不只是專輯發想來自於《楚門的世界》，連歌詞都跟《鬥陣俱樂部》有關，而在音樂啟蒙的部分，他則說父親影響很深，從小父親就愛聽歌，自己則是以史蒂夫汪達、詹姆士莫瑞森為偶像。

路兒大方分享創作專輯的心路歷程，新專輯〈第四道牆〉講的是在成長階段所遇到的起起伏伏、無論是戀愛還是人生，他將自己的所見所聞都收錄在這張專輯中，路兒提到專輯中的〈Japanese Whiskey〉一曲是為了要表達年輕卻故作成熟的心境，他另外強調，當時已經是可以喝酒精飲料的年紀。而媒體也提到「台灣高粱」或許也可以當作創作的來源，他詳細詢問味道後，自認沒有問題，可以接招！

有趣的是，剛出道的路兒以清秀外型在當時引發大量討論，而近年來他卻開始「蓄鬍」，路兒也承認，因自己還年輕，加上有娃娃臉，想留點鬍子讓自己看起來稍微成熟，但沒想到留不出落腮鬍，只好先以八字鬍充數，他自己接著笑說：「我是覺得堪用啦！」

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