日前和碩董事長童子賢指出應該重啟核一、核二，引起外界熱議，對此轄區內有核二廠的立法委員賴品妤表示，核二廠的周邊居民近日得知重啟核一、核二的呼聲後，都連忙向自己陳情「務必守住除役方向」，她強調尊重個人立場的發言，但對地方居民來說核能議題不是紙上談兵，也請大家尊重鄉親的心聲，「台灣的能源政策絕對不能也沒空間走回頭路」。

賴品妤表示，台灣當前的階段，應針對能源的公共討論應該聚焦在智慧電網的建置、能源轉型、碳捕捉技術，這才是負責任的行為，尤其核一、二廠都已經進入除役階段，且最重要的是萬年無解的核廢料問題，別說是最終貯置場址了，直到現在連核一、核二廠的「過渡性」乾貯設施，都因為新北市政府刻意卡關遲遲無法啟用、建置。

她指出，核二廠就位在她的選區萬里區內，而核一廠也緊鄰在旁，對於地方居民來說，「核能」不只是紙上談兵的議題，而是真真實實的生活日常，大家歷經了數十年的恐懼，好不容易等到核二廠除役，現在「這種個人立場的討論」一出來，又讓許多民眾感到不安，紛紛的向她陳情「一定要堅守住除役的方向」，她也為鄉親感到心疼。

賴品妤強調，核四與核一、二廠的例子都顯示出，就算客觀條件上已經無法重啟，意見領袖的隨便一句「紙上談兵」就會破壞民眾長期累積起來的信任。賴品妤呼籲，懇請大家在公共政策的討論上優先尊重鄉親的心聲，這才是擁有話語權的公眾人物，應該負起的基本責任，「台灣的能源政策絕對不能也沒空間走回頭路」。