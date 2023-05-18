速食業南霸天「丹丹漢堡」，是不少人到南部必訪的店之一，一名網友表示，丹丹漢堡販售的品項獨特，勝過其他速食店，好奇為何丹丹不在台北開分店，網友一面倒指台北店租是最大關鍵，若在台北展店，各品項的售價恐會飆高，「價格比較貴，誰要吃？」

原PO今（18）日於PTT八卦板指出，跟丹丹漢堡同為南霸天的便當店「正忠排骨」，在北部開了5間分店，且都是直營店。他質疑為何丹丹漢堡不在台北擴點，「丹丹來台北展店，應該可以大勝其他速食店吧？」

疑問上線，不少人指台北的店租是最大問題，「北部房租太貴了吧！這樣利潤在哪？」、「台北店租貴又小，一天是能做幾組客人」、「北部開店支出高，售價要兩倍」、「來台北開店，會有北部菜單，售價怎麼可能一樣，誰要吃」、「丹丹價格開北部，店租會賠錢賣吧」、「北部價目表不一樣」、「來北部不就把僅有的優點放棄掉了」、「維持不了那個菜單」。

也有其他網友說，「基本上到南部排隊吃丹丹的都是北部仔」、「嘉義的樂檸上來都搞不起來了」、「丹丹可以打贏麥當勞沒問題，但打不贏摩斯和肯德基」。