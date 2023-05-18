國道1中山高發生嚴重車禍，今天下午15時許國道1號北向76.5km湖口段發生嚴重事故，1輛大貨車與小轎車發生事故，小轎車被擠上中央分隔島，車禍事故造成北上嚴重塞車，目前事故還在排除中，至於發生原因還逮警方調查釐清。