此外，為推動碳纖維複合材料相關應用，南寶取得常熟裕博高分子材料有限公司70％股權，預計5月份開始併表。

南寶強調，裕博生產環氧樹脂，主為碳纖維複合材料相關應用；期待透過併購切入大陸碳纖維用樹脂市場，把握進口替代、輕量化與新能源商機，推動碳纖維業務發展。

南寶生產各式接著劑與塗料，產品領域橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等，為台灣第一大接著劑品牌，也是全世界第一大鞋用膠供應商；全球7個國家有24座工廠，產品銷售至全球50個國家。

有鑒大環境營運變數多，南寶今年營運將以追求本業長期獲利成長與提升長期股東報酬率為主核心，持續專注提升營運效率。

南寶指出，鞋材接著劑業務因運動品牌客戶持續調整庫存，下單速度放緩，預估客戶庫存調整影響將持續到第二季，下半年表現可望優於上半年。

建材業務營收主要來自澳洲，去年已與客戶溝通成本壓力並調漲價格，今年產品價格也已調整，預期今年持續成長。塗料也將持續整合產品線與服務以提供更好、更完整的解決方案，主要將著重在建築應用的產品整合與推展高性能工業塗料。

工業與其他消費性產業用接著劑受制全球消費市場景氣及經濟活動放緩，各產業普遍較保守；以地區別來看，台灣表現優於大陸和越南等地。不過，南寶將透過專注高毛利產品，調整產品結構，把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠等，降低外部環境影響。