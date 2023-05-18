鋒面今、明兩天接近並通過台灣，氣象局表示，今晚起到明天白天是影響最明顯的時候，各地都有雷雨或陣雨機會，氣象局長鄭明典也PO出一張地面天氣圖指出，高低壓排隊成列，正間接影響台灣天氣，帶來降雨。

鄭明典今天在臉書PO出一張地面天氣圖，指高低壓排隊成列，這樣串成一列的現象通稱為大氣「波列」，學理上有些方法可以分析它的能量傳播特性，不過初步來看，這串波列和北印度洋的對流能量釋放有關，「概略的說，可能之前觀察的孟加拉灣氣旋，正以一種不太直覺的方式影響台灣的天氣」，導致天氣多變，易成雲致雨。

貼文曝光後，有網友好奇問，所以台灣會下雨嗎？鄭明典回應，會下雨，但是可能不是那種會灌滿水庫的大雨。

此外，鄭明典也PO出另一張地面天氣圖指出，台灣附近有「西南風」且不算弱，但是區域性增強的特徵明顯，源頭和印度洋上的季風連不太起來。尤其整個南海海面積雲對流很不活躍，因此有學者認為今年南海夏季風尚未開始，具規模性的降雨也還沒有。