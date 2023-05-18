新北市長侯友宜昨( 17 日)正式被國民黨徵召為 2024 總統參選人，民眾黨也在同日提名黨主席柯文哲參選，加上先前已確定參選的民進黨參選人賴清德，藍綠白三腳督態勢已經底定。前立委郭正亮分析，侯友宜目前最大的問題就是不像是「在野黨」的候選人，缺乏對抗民進黨的論述和決心；但侯是否會有所改變？他表示先看一個月後的民調是否能突破30%，否則2024的三腳督會一路糾纏下去。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》指出，侯友宜不能沒有對貪腐政府、無能政府嚴正對決的姿態，侯友宜必須慢慢像個在野黨的總統候選人，這是他最大的問題。

郭正亮解釋，侯友宜從副市長到市長，一直都是執政黨，而且圈子都在新北市，所以他會不由自主的認為自己是執政黨，這個會很麻煩。對於外界認為侯友宜缺乏對抗民進黨的決心，郭正亮也同意此言，像是侯友宜昨日被提名說的「大破大立」、「爭取國家光榮」、「下架民進黨」，他都認為還需要提出更多內容。

主持人馬千惠追問是否認為侯友宜接下來會不會改變，郭正亮坦言，「我不知道」，但就給他一個月的時間，先讓民調衝破30%，若未能成功，三腳督會一路糾纏到底。

對於綠、白營參選人，郭正亮也分析，賴清德越來越像民眾黨，因為賴想吸收更多的選票；而柯文哲非常精明、很會選舉，現在也能看出柯有一點想搶淺綠選民的支持，讓民調突破25%。

郭正亮認為，賴清德的民調一直穩在 35% 到41% 之間，這個基本盤增加、減少都不容易，而外界還是把國民黨當大黨，因此會有所期待，但如果侯友宜一個月後未能衝破 30%，2024總統大選未必會是藍綠兩強的對決，畢竟柯文哲的招數還是很多。