迎接畢業季的來臨，高雄市勞工局與台積電慈善基金會將於20日合辦就業媒合與職業探索博覽會，以公私協力合作方式，除提供一般求職者就業媒合外，也透過職業探索活動，協助高中職生及師長可以有更多機會，認識並規劃未來發展的各種可能性。

高雄市勞工局與台積電慈善基金會攜手合作，將於5月20日上午10時至下午4時在高雄國際會議中心，舉辦「徵得就是你」就業媒合與職業探索博覽會，嚴選61家優質廠商提供超過千個就業機會，並針對高中職學生與師長舉辦職業探索活動。

勞工局指出，為幫助高中職學生提升謀職能力和找到未來的職涯方向，在這次活動中特別規劃「職涯工作坊」，由專業講座帶領學生規劃合適的發展方向，並透過「探索未來座談會」，讓師生家長探討學子可選擇的道路，與解析人才未來的多種可能性，且參加的高中職生也可以藉由現場探索、諮詢的方式，進一步認識徵才企業的工作內容與產業特性，積極規畫自己未來學習與就業目標。

職缺內容涵蓋科技製造業、住宿餐飲業、批發餐飲業、運輸倉儲業及資訊通訊業，包含長興材料、東麗尖端、藏壽司、添好運等都開出高薪職缺，可先行至高雄人力銀行網站並填寫線上電子履歷，活動當日即可透過身分證條碼掃描，快速列印求職登記表，快狠準投遞履歷。