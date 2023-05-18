在美國制裁打壓下，華為無法委託台積電製造晶片，如今4年過去，華為旗下海思晶片終於要回來了！市場傳出，華為將於今年下半年推出麒麟A2晶片，而且具備量產能力，可望先切入穿戴裝置。業界人士透露，用於穿戴設備的晶片，不需要採用最先進製程，大陸晶圓代工廠即可生產。

2019年5月16日，華為被美國政府列入貿易黑名單，2020年美方制裁再度升級，導致台積電、三星，甚至是大陸的中芯國際都無法給華為製造先進晶片，因此麒麟晶片無法投片量產。

遭美方制裁4年後，華為麒麟晶片終於復活了。據Huawei Central報導，華為海思將於2023年第3季或第4季推出麒麟A2晶片，海思將在可穿戴設備處理器領域率先回歸。

報導指出，華為已經測試麒麟A2很長一段時間，將進入試產階段，並具備量產能力。不過，在最終交付量產之前，華為可能會更改產品規格、生產計畫等。四年磨一劍，麒麟A2或許將打開麒麟晶片回歸的大門。

業界人士指出，應用於可穿戴設備的晶片並不需要採用最先進製程，大陸代工廠就具有量產能力。IT之家此前曾報導，中芯國際使用14奈米製程，實現華為麒麟710A晶片的量產。

2019年9月，華為在發布麒麟990/990 5G晶片後，又推出麒麟A1晶片。麒麟A1是華為推出的首款同時支持無線音訊設備和智能手錶、具有藍牙5.1 和藍牙低功耗雙模5.1 標準認證的可穿戴產品處理器。