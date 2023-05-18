華夏第一季營收37.8億元、季增加7.79%、年減少28.78％；營業利益3.78億元，稅後純益2.32億元，EPS達0.4元，單季順利由虧轉盈。

展望第二季，以PVC供給面來說，華夏認為，大陸電石價格堅挺，以致中小型電石法PVC業者處於虧損狀態，乙烯法PVC業者也因上游之VCM及EDC供應緊、利差收斂，使得PVC開工率大致隨PVC價格起伏，目前社會庫存水位在45萬噸上下波動但未失控。再者，台、日、韓廠家也面臨PVC利差不足窘境，部分廠家於第二季進行計劃性歲修或策略性減產；主要廠家之PVC庫存普遍不高，雖遇買氣不足並不急於降價求售，區域內短期PVC 供需應不致失衡。另外，美國PVC內銷量自去年12月份27萬噸之谷底，已逐漸回升三成以上，而美國PVC主要大廠三至四月接續執行歲修，四月庫存已較去年第四季下降兩成，為避免夏季颶風災害，短期應不需要大量出口以去化庫存。

PVC需求方面，華夏認為，大陸疫情解封已超過一個季度，但需求復甦不如預期。五一長假後PVC需求未好轉，期貨價格約在半年低點；現貨市場交易價格小幅波動，買家多正面等待經濟能復甦。印度去年底外購之PVC集中於第一季到貨，因庫存過高致外購量於季末即開始減碼，惟目前仍有部分PVC急單釋出，預期雨季後基礎建設之剛性需求會出籠。另外，齋戒月結束後，中東及非洲之PVC需求逐步復甦，南美洲之PVC大廠安排第二季進行歲修，上下游廠商均積極採購以補充供應缺口，巴西新政府上台後力推基礎建設，今年PVC進口需求未受行情波動影響，呈現逐月成長趨勢。